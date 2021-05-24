



Bunun üzerine sorguya alınan, kum ve hafriyat işleri ile uğraşan Mesut Öztürk, perşembe gecesi aralarında çıkan tartışmada, eşini kendisine ve ailesine küfrettiği için çarşafla boğarak öldürdüğünü, cesedi de ormanlık alana götürüp iş makinesiyle açtığı çukura gömdüğünü itiraf etti.