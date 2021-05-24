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Giriş Tarihi: 24.5.2021 07:53

Son dakika | Hukukçu profesöre ayıp: Önce köpeği saldırdı sonra kendisi hakaret etti!

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Son dakika | Hukukçu profesöre ayıp: Önce köpeği saldırdı sonra kendisi hakaret etti!

Son dakika haberi... Hukukçu Prof. Dr. , ailesine saldıran köpek için site yönetimine yazı yazdı. Köpeğin sahibi komşu “Çalışanlarıma verdiğim para, senin maaşından fazla” deyince, Pekcanıtez 50 bin liralık dava açtı

Son dakika... Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez ve ailesi, Sarıyer'de oturdukları sitede komşu köpeğinin saldırısına uğradı. Sonrasında yaşananlar nedeniyle saldırı, mahkemeye taşındı.

HAKARETLER YAĞDIRDI

Olay, geçen 4 Ocak'ta Ortanca Konakları'nda bulunan sitedeki havuz kenarında gerçekleşti. Pekcanıtez ailesi, komşularının köpeği tarafından saldırıya uğradı.

Pandemi nedeniyle evde çalıştığı sırada yaşanan saldırıdan yara almadan kurtulan Prof. Pekcanıtez, saldırı sonrası sitenin yönetici grubuna bilgilendirmede bulundu. Buna öfkelenen köpeğin sahibi Gülcan B. ise hakaretler yağdırdı.

ÖZÜR DİLEMEDİ

Ünlü hukukçu, "Sen kötü bir ruhsun. Benim çalışanlarıma verdiğim para sizin maaşınızdan fazladır" diyen komşusundan beklediği özür gelmeyince 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Prof. Pekcanıtez, kişilik haklarını ihlal eden bu saldırıdan son derece etkilendiğini, tansiyonunun yükseldiğini, bir süre işini ve görevlerini yapamayacak hale geldiğini bildirdi.

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Son dakika | Hukukçu profesöre ayıp: Önce köpeği saldırdı sonra kendisi hakaret etti!
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