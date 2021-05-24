Son dakika | Hukukçu profesöre ayıp: Önce köpeği saldırdı sonra kendisi hakaret etti!

ÖZÜR DİLEMEDİ

Ünlü hukukçu, "Sen kötü bir ruhsun. Benim çalışanlarıma verdiğim para sizin maaşınızdan fazladır" diyen komşusundan beklediği özür gelmeyince 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Prof. Pekcanıtez, kişilik haklarını ihlal eden bu saldırıdan son derece etkilendiğini, tansiyonunun yükseldiğini, bir süre işini ve görevlerini yapamayacak hale geldiğini bildirdi.