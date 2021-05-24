Son dakika: İstanbul'da dehşete düşüren olay! Ayaklarından tavana asıp feci şekilde dövdüler!

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine Pakistanlı bir aileden geçtiğimiz hafta bir mektup gönderildi. Gönderilen mektupta kendilerini Yunanistan menşeili yabancı bir numaradan aradıklarını ve Nauman Khalid A.'yı kaçırıp işkence ettiklerini gösteren video atıldığı yazıyordu. Ayrıca Khalid A'yı tavana ayaklarından asıp işkence eden kişilerin onun hayatı karşılığında ailesinden 15 bin dolar fidye istediği belirtildi.