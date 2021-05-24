Son dakika: Yakın zamanda düğünü vardı... Genç kızın kahreden ölümü!

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELLİ OLACAK

Genç kızda her hangi bir yara izine rastlanmazken kesin ölüm sebebi yapılan otopsinin ardından netlik kazanacak. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından genç kız otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cenazesinin araca bindirilmesi sırasında ise genç kızın yakınları fenalık geçirdi.

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