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Giriş Tarihi: 24.5.2021 09:21 Son Güncelleme: 24.5.2021 10:23

Son dakika: Yakın zamanda düğünü vardı... Genç kızın kahreden ölümü!

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Son dakika: Yakın zamanda düğünü vardı... Genç kızın kahreden ölümü!

Son dakika haberler... Korkunç olay 'da meydana geldi. 23 yaşındaki genç kız boynundan eşarp bağlı olarak kalorifer peteğinin yanında dizleri üzerine oturur vaziyette ölü bulundu. Genç kızın nişanlı olduğu ve yakında evleneceği öğrenildi.

Palandöken ilçesinde M.Ç. isimli genç kızın ailesinin eve girmesi ile acı manazaryal karşılaşıldı. Aile durumu hemen emniyete bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Nişanlı olan M.Ç.'nin yakında evleneceği öğrenildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELLİ OLACAK

Genç kızda her hangi bir yara izine rastlanmazken kesin ölüm sebebi yapılan otopsinin ardından netlik kazanacak. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından genç kız otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cenazesinin araca bindirilmesi sırasında ise genç kızın yakınları fenalık geçirdi.

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Son dakika: Yakın zamanda düğünü vardı... Genç kızın kahreden ölümü!
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