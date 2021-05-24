Bu yıl spor salonları ne zaman açılacak, tarih belli mi? Spor salonları açık mı, kapalı mı?

Tam kapanma sürecinin ardından 17 Mayıs Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda kafe ve restoranların durumu, vaka sayısı, sokağa çıkma yasağı ve spor salonları ile ilgili açıklamalar önem taşıyor. Sosyal hayatta normalleşmenin başlaması ile spor salonlarının açılış tarihi hakkında beklenti de arttı. Alınan tedbirler kapsamında pek çok işletmenin faaliyet alanında düzenlemeler yapıldı. Peki Spor salonları açık mı, kapalı mı? Yeni normalleşme takvimine göre spor salonları ne zaman açılacak?