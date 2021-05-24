Suriyeli çocukları dilendiren çeteye dava! Savcılık 860 yıla kadar hapislerini istedi

Suriye uyruklu 15 sanık, İstanbul'da dilendirmek için ülkelerinden getirdikleri 71 çocuğu dilendirdikleri suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında 2 Mart 2021'de tamamladığı iddianamede 13'ü tutuklu 15 sanığın 570 yıldan 860 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Sanıkların yargılanmasına 21 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

ÇETE LİDERLERİNDEN ŞAŞIRTAN İFADE

Suç örgütünün liderleri arasında gösterilen tutuklu sanık Abdo Hamud, mahkemedeki savunmasında, "Ailem ve çocuklarımla Suriye'den geldim. Polis bir gece çocuklarımı almış. Sonra ben de gidip teslim aldım. Çocuklarım kendi rızalarıyla çalışıyordu. Bunun yasak olduğunu polise gidince öğrendim. Sonra da çocuklarımı çalıştırmadım. Kimseyle bir anlaşma yapmadım. Çocuklar eve yardım için çalışıyordu. Kendi çocuklarım dışındaki çocuklardan haberim yok. Olayın buralara geleceğini bilsem asla çalıştırmazdım" dedi. Bir diğer örgüt lideri olduğu iddia edilen tutuklu sanık Ahmet Hamut da "13 çocuğum var. Sadece ikisi çalışıyor. Zorla çalıştırmam söz konusu değil, kendi istekleriyle çalışıyorlar" diye konuştu.

ÇOCUKLARI BAĞLAYIP İŞKENCE YAPTILAR

Sanık Hamut'un bu sözleri üzerine mahkeme başkanı, "Çocukları kabloyla bağlayıp eziyet ettiğine dair telefon tapeleri var. Buna ne diyeceksin" diye soru yöneltti.



Hamut böyle bir şey olmadığını iddia etti.



Tutuklu sanıklardan Yusef Hamud ise operasyonda bütün ailesinin gözaltına alındığını belirterek, "Türk adaletine güveniyorum. Tahliyemi talep ediyorum" ifadesini kullandı.



Diğer sanıklar da çocukların kendi rızalarıyla çalıştıklarını öne sürüp, tahliye ve beraat kararı verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti Abdo Hammud, Ahmet Hammud, Yusuf Hammud'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. 10 sanık ise tutuksuz yargılamak üzere tahliye edildi.