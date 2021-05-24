Tacizci araştırma görevlisine 10 yıl

ODTÜ Kütüphanesi'nde 2 kadını taciz eden araştırma görevlisine dava açıldı. Kütüphanede yarı zamanlı çalışan D.K. ve M.Y., 2018'de Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi Davut D.'nin tacizine uğradıkları gerekçesiyle şikâyetçi oldu. Soruşturma sonunda Davut D.'ye "Zincirleme şekilde basit cinsel saldırı" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına Davut D., suçlamayı reddetti. Mağdurlar D.K. ve M.Y. ise farklı zamanlarda tacize uğradıklarını söyledi ve cezalandırılmasını istedi.