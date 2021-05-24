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Giriş Tarihi: 24.5.2021

Tarım işçilerine aşı önceliği

Tarım işçilerine aşı önceliği
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşı sırası gelen tarım işçilerinin bulundukları yerde aşılandıklarını belirtti. Koca, Twitter hesabından "Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz" vurgusuyla yaptığı videolu paylaşımda, "Aşı sırası gelen mevsimsel tarım işçisi vatandaşlarımızın aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı. Videoda, Bilecik'te çalışan tarım işçilerinin aşılarını yaptıkları belirtirlirken, aşı olan bir işçi de "Devletimiz sağ olsun. Buraya kadar gelip peşimize düştüler. Bizim aşımızı yapıp gittiler. Allah razı olsun" dedi. ANKARA
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Tarım işçilerine aşı önceliği
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