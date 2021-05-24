Trabzon'daki korkunç cinayeti telefondaki DNA çözdü!

İfadenin ardından N. P.'nin evinde ve arabasında arama yapıldı. Pınar Kaynak'ın göğüs kısmında tornavida ile zorlandığını daha önceden tespit eden ekipler, N.P.'nin evinde buldukları bir adet tornavida üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede ise tornavida da kan izleri tespit etti. Tüm bunların ardından gözaltına alınarak adliyeye çıkartılan iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.