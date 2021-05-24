Ukraynalı kadın sporcu sarp kayalarda aranıyor

Antalya'ya 1 Mayıs tarihinde tatile gelen Ukraynalı Yana Kryvosheia (42) 10 Mayıs tarihinde ülkesine dönmedi. Gelişmelerin ardından Ukrayna'da bulunan ailesi durumu Türk yetkililerle bildirdi. Kayıp haberinin ardından Yana'nın en son kaya tırmanışı yaptığı Konyaaltı ilçesi Geyikbayırı bölgesinde aramalar yoğunlaştırıldı.

Yana Kryvosheia Geyiksivrisi zirvesine çıkınca kendilerine "Zirvedeyim, manzara çok güzel" şeklinde mesaj attığını ardından da bir daha haber alamadıklarını belirtmesi üzerine iki hafta önce bölgede arama çalışması başlatıldı.

ÖZEL EKİPLER ARIYOR

Gelişmelerin ardından Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) AFAD ve UMKE ekiplerince yapılan aramada kadın sporcunun iki haftalık aramada izine rastlanamadı.

Ankara'dan helikopterle takviye gelen 22 kişilik JAK ekipleri de bugün sarp kayalık arazide aramaya katıldı. Drone ile havadan da yapılan aramalara iz takip köpekleri de eşlik ediyor. Emniyetin Melo isimli ceset arama köpeği de iki haftadır aralamalar devam ediliyor. Yetkililer toplamda 50 kişilik bir ekibin aramaya devam ettiğini kaydetti.