Uyanış Büyük Selçuklu 33. bölüm izle! Tacülmülk’ün ihaneti açığa çıkacak mı?





UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 33. BÖLÜM ÖZETİ

Zübeyde'nin takipleri netice vermiş ve Nizamülmülk, Sabbah ile görüşmekten gelen Tacülmülk'ü kıstırmıştı. Tacülmülk'ün ihaneti açığa çıkacak mıdır? Yoksa Tacülmülk, Nizamülmülk'ün elinden kurtulmayı başaracak mıdır?

Mitras'ın pususunu önceden öngörüp tedbir alan Melikşah, kendisine tuzak kuran Mitras'ı alt edip onu yakalamayı başaracak mıdır? Ayrıca Mitras'ın esir ettiği Ali'yi kurtarabilecek midir?