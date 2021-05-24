Vaka sayısı 7 bın 839’a, vefat 197’ye geriledi

KOVİD-19 salgınını kontrol altına almak için 29 Nisan-17 Mayıs arasında uygulanan 17 günlük tam kapanma ve sonrasında uygulanan tebdirlerin pozitif etkisi tablolara yansıdı. 29 Nisan'da 37 bin 674 olan vaka sayısı dün 7 bin 839'a, 339 olan vefat sayısı ise 197'ye düştü. Vefat sayıları 5 Nisan'dan beri ilk kez 200'ün altına geriledi. Toplam vefat 46 bin 268, ağır hasta sayısı ise 1843 olarak açıklandı. 11 bin 202 kişinin daha tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 24 bin 313'e yükseldi.