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Giriş Tarihi: 24.5.2021 17:45

Vakaya giden otomobille çarpıştı: 1 yaralı

İHA
Vakaya giden ambulans otomobille çarpıştı: 1 yaralı

’ın Süleymanpaşa ilçesinde vakaya giden ile otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da Karayolları Genel Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.A. hakimiyetindeki ambulans ile H.Ç. idaresindeki otomobil kavşakta çarpışarak yaralamalı maddi hasarlı kaza meydana geldi.

YARALI KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI

Kazayı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı sürücü sıkıştığı yerden kendi imkanlarıyla çıkarken, kavşakta meydana gelen kaza nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. Bölgeye gelen polis ekipleri çalışma yaparken, trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ


H.Ç. ayakta tedavi edilirken, kazaya karışan ambulansın içerisindeki görevliler ise kazayı yara almadan atlattı. Kazaya karışan araçların çekilmesi ile aksayan trafik normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Vakaya giden ambulans otomobille çarpıştı: 1 yaralı
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