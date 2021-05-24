Vakaya giden ambulans otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da Karayolları Genel Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.A. hakimiyetindeki ambulans ile H.Ç. idaresindeki otomobil kavşakta çarpışarak yaralamalı maddi hasarlı kaza meydana geldi.

YARALI KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI

Kazayı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı sürücü sıkıştığı yerden kendi imkanlarıyla çıkarken, kavşakta meydana gelen kaza nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. Bölgeye gelen polis ekipleri çalışma yaparken, trafik bir süre tek şeritten sağlandı.