Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Kilitli olmayan kapıdan eve giren sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Aydemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Aydemir'in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, soruşturma başlattı.