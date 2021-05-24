Yasak aşk şüphesi cinayetle sonlandı





Bu sırada ikili arasında yaşanan arbedede av tüfeğinin ateş alması ile Çağrı Kandemir göğsünden, İsmet D. ise bacağına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Olayı haber alıp gelen yakınları Çağrı Kandemir'i kendi imkanlarıyla Çobanlar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Çağrı Kandemir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.