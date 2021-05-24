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Giriş Tarihi: 24.5.2021 09:54

Yaşlıları dolandıran çete adliyeye sevk edildi

ABBAS ÇAKAR
Yaşlıları dolandıran çete adliyeye sevk edildi

Yaşlı vatandaşları telefonla arayıp, kendilerini banka görevlisi olarak tanıttıktan sonra mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek haksız kazanç temin ettikleri iddiası ile  3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon ile gözaltına alınan19 kişi Gebze Adliyesine sevk edildi.

Kocaeli Polisi, yaşlı vatandaşları telefonla arayan ve kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp, mobil bankacılık bilgilerini ele geçirdikten sonra haksız kazanç temin ettikleri iddia edilen bir çeteye operasyon düzenledi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, yaklaşık 3 aydır takibe alınan 19 şüpheli, Kocaeli, İstanbul ve Bursa illerinde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Bu yöntem ile şimdiye kadar 30 kişiyi dolandırdıkları iddiası ile gözaltına alınan şüpheliler sabah saatlerinde tamamlanan işlemleri sonrası Derince Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolleri sonrası Gebze Adliyesine sevk edildi.

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Yaşlıları dolandıran çete adliyeye sevk edildi
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