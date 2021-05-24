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Giriş Tarihi: 24.5.2021 22:54

Yaşlıları dolandıran çetede 14 kişi tutuklandı

ABBAS ÇAKAR
Yaşlıları dolandıran çetede 14 kişi tutuklandı

Yaşlı vatandaşları telefonla arayıp, kendilerini banka görevlisi olarak tanıttıktan sonra mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek haksız kazanç temin ettikleri iddiası ile  3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon ile gözaltına alınan ve Adliyesine sevk edilen 14 kişi tutuklandı.

Kocaeli Polisi, yaşlı vatandaşları telefonla arayan ve kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp, mobil bankacılık bilgilerini ele geçirdikten sonra haksız kazanç temin ettikleri iddia edilen bir çeteye operasyon düzenledi.

GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, yaklaşık 3 aydır takibe alınan 19 şüpheli, Kocaeli, İstanbul ve Bursa illerinde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Bu yöntem ile şimdiye kadar 30 kişiyi dolandırdıkları iddiası ile gözaltına alınan şüpheliler Pazartesi günü sabah saatlerinde tamamlanan işlemleri sonrası Derince Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolleri sonrası Gebze Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı. 5'i ise adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Yaşlıları dolandıran çetede 14 kişi tutuklandı
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