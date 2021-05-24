Yeni sokağa çıkma yasağı saatleri: İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman başlıyor?

Sokağa çıkma yasağı, hafta sonu kesintisiz devam ederken hafta içi belirli saatlerde uygulanıyor. Vatandaşlar, hafta sonunun ardından sokağa çıkma yasağı saatlerini araştırmaya başladı. Cuma akşamı 21.00'da başlayan yasak, bu sabah sona erdi. Kademeli normallşe konulu İçişleri Bakanlığı genelgesiyle de bugün sokağa çıkma yasağı var mı konusu da netlik kazanmış oldu. Yayımlanan genelge içerisinde, açık ve kapalı olacak işletmeler ile hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri hakkında bilgi verildi. Buna göre, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Aşağıda, İçişleri genelgesi ve yasak saatleri yer almaktadır.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NEDİR VE YASAK NE ZAMAN BİTİYOR?

Genelgeye göre, 22-23 Mayıs (Cumartesi - Pazar) tarihlerinde 56 saatlik sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanacak. Çalışma izin belgesi olan ve muaf olan kişiler kısıtlamadan serbest tutulacak.

İşte, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta içi / hafta sonu yasak saatleri