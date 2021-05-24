YKS sınavı için milyonların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Her sene düzenlenen ve üniversiteye geçiş yapmak isteyen adayların katılım sağladığı sınav bilindiği üzere TYT ve AYT olmak üzere iki oturumdan gerçekleştiriliyor. Öte yandan "YKS sınavı ne zaman yapılacak, ertelencek mi, sınav giriş belgesi ile yerleri ne zaman belli olur?" şeklindeki sorular adaylar tarafından yanıt aramaya başladı. İşte YKS sınav tarihi ve giriş belgesi – yerleri ile ilgili detaylar…