Yüzlerce seveni bıçaklanarak öldürülen Mertcan Kaya için toplandı!

Silivri'de, 17 Mayıs'ta doğum günü kutlamasında iki taraf arasında kavgada Mertcan Kaya, bıçaklanarak hayatını kaybetmiş ve olayla ilgili 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sosyal Medya üzerinden yapılan çağrı üzerine bugün saat 14:00'de toplanan yüzlerce kişi Silivri Adliyesi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Aile yakını ve avukatı olan Tuncay Demir, yaptığı açıklamada "Olağanüstü bir dayanışma, toplum Mertcan Kaya'nın ailesinin yaşadığı acı etrafında kenetlendi. Bu kenetlenme bu birlik beraberlik bizim için inanılmaz değerli. Hangi çabayı gösterirsek gösterelim vefat eden kardeşimizi geri getiremeyecek ama faillerin adalete teslim edilmiş olması, delillerin büyük oranda sağlıklı bir biçimde toplanıyor olması ve bu birlik beraberlik acımızı büyük oranda hafifletmiş durumda" dedi