1 yıldır yürüyemeyen 16 yaşındaki Elif, yeniden yürümenin mutluluğunu yaşadı

Elif Nur Akşit, bir yıl önce evde oturduğu sırada birden ayaklarını hissedememe ve yürüyememeye başladı. Genç kız bir çok hastaneye gitse de tahlilleri temiz çıktı. Doktorlar bunun üzerine durumun psikolojik olabileceğini söyledi. Son olarak Özel Konya Büyükşehir Hastanesine gelen Akşit'e yapılan kontroller sonucu polinöropati teşhisi konuldu. Elif Nur Akşit, 1 aylık tedavinin ardından yeniden yürümeye başladı.

'ARKADAŞLARIM GEZERKEN BEN BİR ŞEY YAPAMIYORDUM'

Bir yılın ardından tekrar yürüyebilmenin heyecanını yaşayan Elif Nur Akşit, "Bir gün evdeyken ayaklarımı hissedemedim ve yürüyemedim. Adım dahi atamadım. Daha sonra bunun için birçok hastaneye başvurdum. Her zaman hastaneye gittiğimde tahlillerimin hepsi temiz çıkıyordu. Artık doktorlar bunun psikolojik olduğunu düşünmeye başlamışlardı. Daha sonra ailemle birlikte Özel Konya Büyükşehir Hastanesine başvurduk ve gerekli tahliller yapıldı. 6 yıldır Tıp1 diyabeti olduğum için polinöropati teşhisi konuldu. Bu teşhisten sonra hemen fizik tedaviye başladık. Daha sonra Mehmet Hocam oksijen ozon tedavisi uyguladı. Aldığım tedavilerin sonucunda tekrar eskisi gibi yürümeye başladım. 1 yıl boyunca arkadaşlarım dışarıda gezerken ben yürüyemiyordum. Bu benim çok zoruma gidiyordu, çok üzülüyordum. İlk adım attığımda kendimi çok güçlü hissettim" dedi.

'ŞEKER HASTALIĞI BİR ÇOK ORGANDA ZAYIFLAMA YAPIYOR'

Elif'in yürüyememesinin diyabete bağlı kas ve sinirlerin zayıflamasından kaynaklandığının belirten Dr. Mehmet Portakal, " Elif Nur, bize diyabete bağlı polinöropati şikayetiyle geldi. Şeker hastalığı vücudun değişik organlarında zayıflama yapıyor. Onların normal çalışmasını etkiliyor. Böbreklerden tutun göze kadar, kaslardan tutun, sinirlere, dolaşımlara kadar vücudu etkileyebiliyor. Elif Nur'un rahatsızlığı da şekerin belirtilerinden biri olan kas ve sinirlerin zayıflamasına bağlı yürüme güçlüğüydü. Kaslar ve sinirler zayıflayınca hareket de güçleşiyor. O nedenle yürümemizin nasıl normale döneceğiyle ilgili çalışmalar yaptık. Hem fizyoterapide kas ve eklemleri güçlendirmeye yönelik çalıştık hem yürüme eğitimi verdik hem de dokuların daha iyi oksijenlenmesi için oksijen ozon tedavisi yaptık. Yaklaşık bir aylık bir süreçte Elif Nur, yürüyebilir bir hale geldi. Biz çok mutlu olduk. Gayret bizden şifa Allah'tandır. Ben başta Elif Nur'a gayreti ve çabası için çok teşekkür ediyorum. Ekip olarak Elif Nur'un her zaman yanında olacağız. Çünkü şeker hastalığı aslında bir hayat tarzı meselesidir. Beslenmesinden tutun günlük yapacağı egzersizlere kadar hepsini tamamlayacağız ve takip edeceğiz" diye konuştu.