Kurban Bayramı'na iki aydan az bir zaman kala vatandaşlar bütçesine uygun kurbanlık arayışına girişti. 2021 kurbanlık fiyatları belli oldu mu diye merak eden pek çok vatandaş, 7 ortaklı büyükbaş fiyatları, küçükbaş kurbanlık fiyatları, koç ve kurbanlık koyun fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Büyükbaş kurbanlık fiyatları geçen yıl 5 bin ila 30 bin lira aralığında değişirken küçükbaş kurbanlık fiyatları ise 800 liradan 3 bin 500 liraya kadar değişiklik gösteriyordu. İşte güncel küçükbaş, büyükbaş, canlı kurbanlık fiyatları 2021

2021 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

7 ortaklı büyükbaş fiyatları her yıl olduğu gibi en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Besihanelerde ve hayvan üretim yerlerinde satış hazırlıkları başladı. Bu yıl da geçen yıla oranla fiyatlarda bir miktar artış gözlemlendi. Maliyetlerdeki artış sebebiyle kurbanlık fiyatlarında yüzde 20 ila 30 arasında bir artış gözlemlendi.