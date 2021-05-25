Kurban Bayramı'na iki aydan az bir zaman kala vatandaşlar bütçesine uygun kurbanlık arayışına girişti. 2021 kurbanlık fiyatları belli oldu mu diye merak eden pek çok vatandaş, 7 ortaklı büyükbaş fiyatları, küçükbaş kurbanlık fiyatları, koç ve kurbanlık koyun fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Büyükbaş kurbanlık fiyatları geçen yıl 5 bin ila 30 bin lira aralığında değişirken küçükbaş kurbanlık fiyatları ise 800 liradan 3 bin 500 liraya kadar değişiklik gösteriyordu. İşte güncel küçükbaş, büyükbaş, canlı kurbanlık fiyatları 2021
2021 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?
7 ortaklı büyükbaş fiyatları her yıl olduğu gibi en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Besihanelerde ve hayvan üretim yerlerinde satış hazırlıkları başladı. Bu yıl da geçen yıla oranla fiyatlarda bir miktar artış gözlemlendi. Maliyetlerdeki artış sebebiyle kurbanlık fiyatlarında yüzde 20 ila 30 arasında bir artış gözlemlendi.
CANLI KURBANLIK KİLO FİYATI 2021
Büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatı 28 ila 35 lira arasında seyrederken küçükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatı ise 28 ila 33 lira aralığında değişiklik gösteriyor.
KÜÇÜKBAŞ VE BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI 2021
Bu yıl ortalama kurbanlık fiyatları 30 kilo için 2200 TL, 35 kilo için 2500 TL olarak belirlendi. Küçükbaş kurbanlıklar ise 1500 TL ile 2000 TL arasında değişiklik gösteriyor. Bu fiyatlar pazara, yöreye ve hayvanın kilosuna göre değişiklik gösterebiliyor.
KURBANLIK DEVE FİYATLARI NE KADAR?
Geçen yıl kurban deve fiyatları 12-20 bin TL arasındaydı. 600 kilo ila 1 ton arasındaki canlı deveden 250-600 kilo et çıkmaktadır. Bu sebeple deveyi genelde 5 ya da 7 kişi keser. Bu yılki deve fiyatlarının ortalama 14 bin ila 25 bin lira aralığında olması bekleniyor.