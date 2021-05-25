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Giriş Tarihi: 25.5.2021 09:59 Son Güncelleme: 25.5.2021 10:22

’daki çifte infazda yeni gelişme!

İHA
Adana’daki çifte infazda yeni gelişme!

'nın ilçesinde dün kan donduran bir olay gerçekleşti. ve , tarlada tüfekle katledildi. Talihsiz kadınların cansız bedenleri bugün ailelerine teslim edildi...

Olay, dün Kozan ilçesine bağlı Eskikabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar bir otomobilin çalışır halde olduğunu ve içerisinde bir kadının hareketsiz şekilde durduğunu görünce durumu 112'ye bildirdi.

Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü koltuğunda tüfekle vurulmuş 27 yaşındaki Tuğçe Duman'ın öldüğünü belirledi.

İnceleme başlatan ekipler, olay yerine yaklaşık 60 metre uzaklıkta Suriye uyruklu 24 yaşındaki Melek Şemo'nun da cansız bedenini buldu.
Öldürülen kadınların cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından kadınların cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Tuğçe Duman'ın cenazesi defnedilmek üzere Adana'nın Saimbeyli ilçesine, Melek Şemo'nun cenazesi ise Kayseri'ye götürüldü.

Kadınların yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

Öte yandan, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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Adana’daki çifte infazda yeni gelişme!
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