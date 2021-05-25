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Giriş Tarihi: 25.5.2021 17:26

Afgan gaspçılar yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Afgan gaspçılar yakalandı

’nda evlere girip yabancı uyruklu şahısların ellerini kollarını bağlayıp ikametteki değerli eşyaları alan gasp çetesi yakalandı. 4 ayrı gasp olayına karıştığı tespit edilen 9 Afganistanlı 2 ayrı adrese yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 30 cep telefonu, 1 adet muşta ve bir miktar para ele geçirildi.

İstanbul Zeytinburnu'nda son bir ay içerisinde meydana gelen 4 ayrı gasp olayının failleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Düzenlenen operasyonlarda gasp olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu İ.H. (18), R.İ. (18), F.A. (16), A.S. (20), A.Ş. (21), M.T. (21), A.Ş. (20), N.M. (19), S.Ş. (16) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde, yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1adet muşta, 1 adet kesici alet ile
Gasp sonucu elde edildiği değerlendirilen;
1 adet dizüstü bilgisayar, 30 adet cep telefonu 1' i bluetooth olmak üzere 2 adet kulaklık, 1 adet kredi kartı, 2 bin 275 lira para ele geçirildi.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalarda gaspçıların gözlerine kestirdikleri yabancı uyruklu şahısların ikametlerine silahla giderek, şahısların ellerini bağlayıp ve darp ettikten sonra, telefon ve paralarını alarak kaçtıkları belirlendi.

9 şüpheli Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Afgan gaspçılar yakalandı
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