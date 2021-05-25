Afgan gaspçılar yakalandı

İstanbul Zeytinburnu'nda son bir ay içerisinde meydana gelen 4 ayrı gasp olayının failleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Düzenlenen operasyonlarda gasp olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu İ.H. (18), R.İ. (18), F.A. (16), A.S. (20), A.Ş. (21), M.T. (21), A.Ş. (20), N.M. (19), S.Ş. (16) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde, yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1adet muşta, 1 adet kesici alet ile

Gasp sonucu elde edildiği değerlendirilen;

1 adet dizüstü bilgisayar, 30 adet cep telefonu 1' i bluetooth olmak üzere 2 adet kulaklık, 1 adet kredi kartı, 2 bin 275 lira para ele geçirildi.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalarda gaspçıların gözlerine kestirdikleri yabancı uyruklu şahısların ikametlerine silahla giderek, şahısların ellerini bağlayıp ve darp ettikten sonra, telefon ve paralarını alarak kaçtıkları belirlendi.

9 şüpheli Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.