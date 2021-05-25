Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Akrabalar arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü
Giriş Tarihi: 25.5.2021 23:06 Son Güncelleme: 25.5.2021 23:06

Akrabalar arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü

İHA
Akrabalar arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü

'un Sungurlu ilçesinde iki arasında çıkan kavgada kan aktı. Kavgada tüfekle vurulan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Kaledere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amca çocukları oldukları öğrenilen M.K. (19) ve 15 yaşındaki E.K. arasında tartışma çıktı.

JANDARMA SEVK EDİLDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine E.K., pompalı tüfekle M.K.'ya ateş ederek yaraladı. Olayı gören köylülerin ihbarı ile olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan M.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Gencin vefat ettiği haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Akrabalar arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA