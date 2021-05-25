Akrabalar arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü

Olay, ilçeye bağlı Kaledere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amca çocukları oldukları öğrenilen M.K. (19) ve 15 yaşındaki E.K. arasında tartışma çıktı.
JANDARMA SEVK EDİLDİ
Tartışmanın büyümesi üzerine E.K., pompalı tüfekle M.K.'ya ateş ederek yaraladı. Olayı gören köylülerin ihbarı ile olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan M.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Gencin vefat ettiği haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.