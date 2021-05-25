Alanya'da 1 kişinin öldüğü yol verme kavgasında 2 kişi tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün gece trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada İbrahim Halil Yiğitbay (44) öldü, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı.Alanya'nın Dinek Mahallesi'nde dün saat 21.30 sıralarında trafik ışıklarında 2 otomobilde bulunan 15 kişilik grup ile 07 HYB 63 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Hasan Yiğitbay, yanındaki akrabaları İbrahim Halil ve Nihat Yiğitbay (44) arasında yol verme nedeniyle tartıştı.

Buradan 200 metre ilerideki ışıklara gelindiğinde 10 kişilik motosikletli grup ve otomobillerdekiler, Yiğitbay'ın kullandığı aracın önünü kesti. Buradaki tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İbrahim Halil Yiğitbay, diğer gruptan bir kişi tarafından kalbinden ve boynundan bıçaklanırken, Nihat Yiğitbay ise aldığı darbelerle yaralandı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan 34 yaşındaki İbrahim Halil Yiğitbay doktorların tüm müdahelesine rağmen kurtarılamadı. Nihat Yiğitbay'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

YAKALANAN 15 KİŞİYE 3.150 'ŞER TL PARA CEZASI



Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Cinayet ekiplerince yaptığı titiz çalışmasıyla olaya karıştığı tespit edilen 7 'si küçük 15 kişi, yakalanarak gözaltına alındılar. Yakalanan 15 kişiye sokağa çıkma cezasından 3.150'şer TL para cezasına çaptırıldılar.

15 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Ölümlü kavgaya karışanlardan 7 küçük yaştaki çocuklar Çocuk Büro Amirliğine götürülürken yaşları büyük 8 kişi Asayiş Büro Amirliğinde İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 15 kişiden 7 kişi serbest, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalırken bıçakla adam öldürmek suçundan yaşı küçük S.E., ve S.T birlikte 2 kişi tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.