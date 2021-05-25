Alanya'da uyuşturucu operasyonu 14 kişi yakalandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup amirliği ekiplerince 14 ayrı adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda 68 kök hint keneviri bitkisi, 562 gram esrar maddesi kapalı ortamda kenevir bitkisi yetişmek amacı ile kullanılan özel düzenek ve kimyasal maddeler ele geçirildi.

Şüpheli O.D, Ş.S, T.K, Ç.H,K.Ş, H.A, H.O, H.G, M.Y, M.Z, O.S, M.A, N.G.V, ve E.B. adlı 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere ve düzeneklere el konuldu.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen 14 şüphelinin sorguları sürüyor.