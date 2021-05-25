Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Alanya'da uyuşturucu operasyonu 14 kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 25.5.2021 10:36

'da uyuşturucu operasyonu 14 kişi yakalandı

MEHMET AL
Alanya'da uyuşturucu operasyonu 14 kişi yakalandı

'da uyuşturucu imalat ve ticareti yapanlara yönelik şafak operasyonu yapıldı. Alanya genelinde 14 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskınlarda uyuşturucu imal edilen bir evde özel düzenekler ele geçirildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup amirliği ekiplerince 14 ayrı adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda 68 kök hint keneviri bitkisi, 562 gram esrar maddesi kapalı ortamda kenevir bitkisi yetişmek amacı ile kullanılan özel düzenek ve kimyasal maddeler ele geçirildi.

Şüpheli O.D, Ş.S, T.K, Ç.H,K.Ş, H.A, H.O, H.G, M.Y, M.Z, O.S, M.A, N.G.V, ve E.B. adlı 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere ve düzeneklere el konuldu.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen 14 şüphelinin sorguları sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya'da uyuşturucu operasyonu 14 kişi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA