Ankara'da gece kulüplerine baskın! Ekipler şoke oldu!

Başkent'te polis ekipleri, koronavirüs tedbirlerine rağmen gece faaliyetini sürdüren eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı denetimlerde bir pavyonun açık olduğu ve içeride müşterilerin bulunduğu belirlendi.