Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da gece kulüplerine baskın! Ekipler şoke oldu!
Giriş Tarihi: 25.5.2021 11:42 Son Güncelleme: 25.5.2021 11:58

'da gece kulüplerine baskın! Ekipler şoke oldu!

DHA
Ankara'da gece kulüplerine baskın! Ekipler şoke oldu!

'da, dün gece hareketli saatler yaşandı. Polis, bir otele baskın yaptı. Binanın üst katının, eğlence kulübüne dönüştürüldüğü ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

Başkent'te polis ekipleri, koronavirüs tedbirlerine rağmen gece faaliyetini sürdüren eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı denetimlerde bir pavyonun açık olduğu ve içeride müşterilerin bulunduğu belirlendi.

Konsomatris de çalıştırıldığı belirlenen pavyonda işletme sahibi ve müşterilere koronavirüs tedbirlerini ihlal etmek, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymamaktan para cezası uygulandı.

Denetimlerde bir otelin üst kısmında bulunan kafeteryanın ise eğlence kulübüne dönüştürüldüğü belirlendi.

Otelin üst katında pavyon eğlencesi düzenleyen iş yeri sahibi ile müşterilere de aynı şekilde koronavirüs tedbirlerini ihlal, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktan para cezası uygulandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da gece kulüplerine baskın! Ekipler şoke oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA