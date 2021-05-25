COVID-19 AŞI KARNESİ NE İŞE YARAR?

Avrupa Birliği ülkeleri, ülkeye giriş esnasında turistlerin aşılı olmasını şart koşuyor. Bu nedenle pek çok ülkede COVID-19 aşı kartı uygulaması yürürlüğe girdi. Avrupa ülkelerinin ardından diğer ülkelerde de bu uygulamaya başlanacak. Bu sebeple yurt dışına çıkışta Türk vatandaşlarının mağduriyet yaşamaması için Koronavirüs aşı karnesi uygulamaya girdi.