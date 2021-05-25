Balıkesir'de bir ilginç köy... Kimse birbirini ismi ile çağırmıyor

ÇOK ESMER OLANA 'PAMUK' LAKABI TAKMIŞLAR

Kendilerinin 'Kamilceler' ve 'Pamuk' lakaplarıyla tanındıklarını söyleyen Kamil Albayrak, ise, "Dedemin adı Kamil, onun dedesinin adı da Kamil'miş. Bundan dolayı, 'Kamilceler' denmiş. Dedem çok esmer tenli olduğu için tam tersi olarak 'Pamuk' lakabı da verilmiş" dedi.

Kırsal Pürsünler Mahalle Muhtarı 'Çakır' lakaplı Mustafa Tekel, 250 haneli mahallede 400 kişinin yaşadığını ve herkesin lakabıyla tanındığını söyledi. Yazın nüfusun daha da arttığını belirten Tekel, lakaplar sayesinde kimsenin birbirine karıştırılmadığını belirtti.

Muhtar Tekel, "Bizim köyün kuralı, lakapsız kimse yoktur. Lakap dededen babaya, babadan oğula yürür gider. Benim lakabım 'Çakır'. Bu lakap, dedemin, babasından kalmadır. Kendisi sarışın, mavi gözlü olduğundan bu lakap verilmiştir. Bazen de bu lakaplar farklı şekilde verilmiştir. Örneğin çaycı lakabı vardır. Bu mesleği çaycı olduğundan değil. Biri çaya düşmüş, kurtarmışlar. Sonra 'Çaycı' demeye başlamışlar. Saçını boyayan birine arkadaşları, 'Amma boyalısın' derken 'Boyalı' lakabı kalmış" dedi.

ZIT VE BENZETME LAKAPLAR DA VAR

Lakapların bazen zıt kelimelerden de oluştuğunu söyleyen Muhtar Mustafa Tekel sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Ten rengi çok esmer olan birine 'Pamuk' lakabı verilebiliyor. Ağzına alkol koymadığı halde fiyakalı giyinen, güzel ıslık çalan bir vatandaşa 'Amma berduşsun' demişler 'Berduş' lakabı takıldı. Kendisi de birkaç yıl önce vefat etti. Yine mucitlik yapan birine de bir büyüğü, 'Amma kafan çalışıyor Almanlar gibi' derken, Alman da değil, 'Alaman yaren' lakabı takıldı. Böyle yakıştırılan lakaplar da var. Köyde aynı ad ve soyadı olan birçok kişi de lakaplarıyla birbirinden ayrılıyor. Örneğin Mustafa Durmuş adlı 4 kişi var. Lakapları ise 'Satır', 'Camcı', 'Bakkal' ve 'Tanker'. Tabii evraklarda lakap olmadığı için gezip buluyorum. Bizde lakap olmayınca bulmak zor. Ahmet, Mustafa, Hüseyin gibi isimler çok. Kadınlarda da aynı şekilde. Evlenmeden önce aile lakabı, evlendikten, sonra da kocasının lakabı geçer. Bu gelenek devam ediyor. Rahmetli annem 'Kabakçıların Meryem' diye bilinir. Yoksa kimse tanımaz. Sülaleden gelen ve bireysel lakaplar da oluyor. Mesleğim aşçı olduğu için, 'Aşçı Mustafa' diyenler de var, 'Çakır'ın Mustafa' diyenler de var. Bu takılan lakaplardan kimse de rahatsız olmaz."