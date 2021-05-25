Banka çalışma saatleri sabah saatleri itibariyle milyonların gündemine gelen konu oluyor. Kademeli normalleşme devam ederken hafta içi bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorusuna yanıt aranıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle kalabalık ortamları en aza indirmek için bankaların saatleri değiştirilmişti. Yeni kontrollü normalleşme tedbirleri konulu genelgede ise bankalar ile ilgili resmi bir kısıtlama kararı bulunmuyor. Peki Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? İşte banka çalışma saatleri 2021
Koronavirüs salgını nedeniyle değişen banka çalışma saatleri merak ediliyor. Her banka için çalışma saatleri farklılık göstermekle beraber, sokağa çıkma yasağında banka şubeleri 10.00'da açılıyor. 12.30 ile 13.30 arasında öğle arası tatili olurken mesai 16.00'de sona ermektedir.
Ancak kademeli normalleşmenin bitmesinin ardından bankaların çalışma saatlerini yeniden düzenlemesi bekleniyor.
Garanti, Ziraat, Vakıfbank, Akbank ve diğer bankaların çalışma saatleri 10.00-16.00 arasındadır. Kontrollü normalleşme sürecinde bankaların mesai saatleriyle ilgili yeni bir açıklama henüz yapılmadı. Bankaların çalışma saatlerine ilişkin güncel bilgiler gelince haberimizde yer alacaktır.
Halkbank'ın çalışma saatleri, 17.05.2021 tarihi itibarıyla 09.30-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 16.30'a kadar müşteri kabul edecektir.