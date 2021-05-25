Banka çalışma saatleri sabah saatleri itibariyle milyonların gündemine gelen konu oluyor. Kademeli normalleşme devam ederken hafta içi bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorusuna yanıt aranıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle kalabalık ortamları en aza indirmek için bankaların saatleri değiştirilmişti. Yeni kontrollü normalleşme tedbirleri konulu genelgede ise bankalar ile ilgili resmi bir kısıtlama kararı bulunmuyor. Peki Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? İşte banka çalışma saatleri 2021