Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu o video ile ilgili açıklama yaptı!

Bir yerel haber sitesinde "Belediye Personeli Yardıma Muhtaç İnsanlarla Böyle Dalga Geçti!" denilerek Başakşehir Belediyesi'nde görevli personelin yardıma muhtaç insanlarla ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçtiğini gösteren bir videonun haberi yapıldı. Sosyal medyadan da bu video yayılmaya başladı. Başakşehir Belediyesi konuyla ilgili açıklamaya yaptı.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR"

Belediyenin yazılı açıklamasında, "Personelin alınan savunması ve yapılan araştırmanın ardından personelin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü tespit edildi. Bu üzücü olayın personelin içinde bulunduğu psikolojik durumu istismar ederek organize edildiği anlaşılmıştır. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı kasten aşağılayan bu organize plana karışanlar hakkında ilgili adli mercilerden bilgi alınarak hukuki süreç başlatılmıştır" denildi.

"SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTUR"



Başakşehir Belediyesi'nin açıklamasının devamında şunlar kaydedildi: "Videoda metin okuyan, okunan metni okuyanın eline tutuşturan, videoyu çeken ve sosyal medyada bazı hesaplarla birlikte yerel haber sitelerine servis eden personel hakkında kurum içi soruşturma başlatılmış, hepsinin işine son verilmiştir. Bu suça iştirak eden personel hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur".

KARTOĞLU: SON DERECE ÜZGÜNÜZ

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu personelin videosuyla alakalı çıkan haberler ve sosyal medya paylaşımları sonrasında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.



Başkan Kartoğlu, ilk olarak "Bir yerel haber sitesinde ve malum sosyal medya hesaplarında eş zamanlı olarak yayılan, 'Yardıma Muhtaç İnsanlarla Böyle Dalga Geçti!' haberleri tamamen bilgimiz dışında gerçeklemiş üzücü bir olay üzerinedir. Böyle bir olayla gündeme gelmiş olmaktan dolayı son derece üzgünüz" dedi.

KARTOĞLU: KONUYA DÂHİL OLAN PERSONELİN TAMAMININ İŞ AKDİNE SON VERİLMİŞ

Başkan Kartoğlu sözlerini şöyle tamamladı: "Bu haberlerde geçen konuya dâhil olan personelin tamamının iş akdine son verilmiş ve haklarında soruşturma yapılması için savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Bir yıl önce çekilmiş ve planlayıcılar açısından uygun zaman için şu ana kadar bekletilmiş bu video, Türkiye'de hiçbir siyasi parti, hiçbir belediye ve dahi hiçbir vatandaşımızın kabul etmeyeceği planlı bir kötülüktür. Biz de haberimiz olur olmaz kontrolü ele alıp ilgilerinin tamamı için kanunun izin verdiği sınırlarda olabilecek en sert ve en keskin tedbirleri aldık."