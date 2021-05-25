Bodrum'da serinlemek için girdiği denizde kalp krizinden hayatını kaybetti

SUDA KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Akdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Suda kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlenen Akdoğan'ın cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.