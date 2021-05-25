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Giriş Tarihi: 25.5.2021 17:25 Son Güncelleme: 25.5.2021 17:25

'da serinlemek için girdiği denizde kalp krizinden hayatını kaybetti

DHA
Bodrum'da serinlemek için girdiği denizde kalp krizinden hayatını kaybetti

'nın ilçesinde, Ayşe Akdoğan (72), serinlemek için girdiği denizde kalp krizinden yaşamını yitirdi.

Akyarlar Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan Ayşe Akdoğan, bugün sabah saatlerinde eviinin yakınındaki plajda denize girdi. Bir süre sonra Akdoğan'ı suyun üzerinde hareketsiz olarak gören komşuları yardıma koşup, kadını kıyıya çıkardı.

SUDA KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Akdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Suda kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlenen Akdoğan'ın cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

GÖRGÜ TANIKLARININ İFADELERİNE BAŞVURULDU

Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri bölgede incelemede yapıp, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Jandarma, Akdoğan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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Bodrum'da serinlemek için girdiği denizde kalp krizinden hayatını kaybetti
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