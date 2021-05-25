Boşandığı eşine kurşun yağdırdı

İstanbul Beyoğlu'nda Mahir A., 4 yıl önce boşandığı iki çocuk annesi eski eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Nermin U. hastaneye kaldırılırken, saldırgan koca kaçtı. Mahir A.'yı yakalamak için çalışma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Mahir A.'nın telefon sinyallerini takibe alan polis, zanlının telefonundan iki kişiye mesaj gönderdiğini tespit etti. Sinyallerden zanlının saklandığı adresi tespit eden polis ekipleri, Mahir A.'yı gece saatlerinde yakaladı. Şüpheli Mahir A.'nın 13, yaralı Nermin U.'nun ise 10 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Yoğun bakıma alınan Nermin U.'nun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.