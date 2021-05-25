Market çalışma saatleri haftanın üçüncü iş gününde milyonların gündeminde bulunuyor. Çeşitli günlerde değişikliğe gidilen saatler nedeniyle vatandaşlar marketlerin saat kaçta açıldığını ve kaçta kapandığını araştırıyor. Kısıtlamanın olduğu hafta sonu market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler belli saatler aralığında hizmet veriyor. Yayınlanan genelgede hafta içi marketlerin açılış kapanış saati de belli oldu. Corona virüsü önlemleri kapsamında bugün bakkallar ve marketler açık mı, kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? 26 Mayıs sokağa çıkma yasağında marketler kaça kadar açık? İşte A101, ŞOK, BİM market ve bakkal çalışma saatleri

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı koronavirüs genelgesine göre market çalışma saatleri güncellendi. Son olarak yayınlanan genelgede hafta sonu sokağa çıkma yasağında Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebiliyor. 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü bakkal ve A101, ŞOK, BİM market çalışma saatleri ile ilgili detaylar ise şöyle;