Hafta içi hafta sonu market çalışma saatleri binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son genelgede "Bugün marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor, saat kaça kadar açık?" soruları yanıt bulmuş ve A101, BİM, ŞOK, Migros ve diğer market bakkal türü işletmelerin çalışma saatleri de genelgede yer alan detaylar arasındaydı. Buna göre; 25 Mayıs Bugün ve hafta içi Marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Soruları gündemdeki yerini aldı. İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede konuya dair detaylar…
Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.
Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe ve Cuma günleri marketler 09.00- 20.00 arasında hizmet veriyor.
Cumartesi- Pazar hafta sonu marketler 10.00-17.00 arasında açık olacak.
Yayınlanan genelge kapsamında günde binlerce ziyaretçisi olan A101, ŞOK, BİM, Migros market çalışma saatleri şöyle;
"Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir."
"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır."
Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.
Pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerleri kurulmayacaktır.
Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.
MARKETLERDE ZORUNLU İHTİYAÇ DIŞINDAKİ ÜRÜNLER HAFTA SONU YASAK!
Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecek.