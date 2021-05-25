1 Haziran'da sona erecek olan kademeli normalleşme süreci için market çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı. Genelge ile marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, marketler saat kaça kadar açık gibi soruların yanıtları da netlik kazandı. Sabah saatleri itibarıyla en sık araştırılan konular arasında yer alan bakkal ve market çalışma saatleri, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere farklı saatlerde açılıp kapanıyor. Bu kapsamda; bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? 25 Mayıs 2021 Hafta içi bakkallar ve marketler kaça kadar açık?
HAFTA İÇİ MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?
Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.
Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe ve Cuma günleri marketler 09.00- 20.00 arasında hizmet veriyor.
Cumartesi- Pazar hafta sonu marketler 10.00-17.00 arasında açık olacak.
HAFTA İÇİ BAKKALLAR VE MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
Yayınlanan genelge kapsamında günde binlerce ziyaretçisi olan A101, ŞOK, BİM, Migros market çalışma saatleri şöyle;
"Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir."
"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır."
HAFTA İÇİ MARKETLER AÇIK MI?
Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.
Pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerleri kurulmayacaktır.
Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.
MARKETLERDE ZORUNLU İHTİYAÇ DIŞINDAKİ ÜRÜNLER HAFTA SONU YASAK!
Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecek.