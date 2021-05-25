Buzdolabının üstündeki tencereden ceset çıktı

İstanbul Küçükçekmece Halkalı İstasyon Mahallesi'nde bir sitenin 7. katında yaşanan korkunç olayda acil tıp teknisyeni Tuğçe S., iki gün önce annesi Sevilay Palabıyık ile tartıştı. Anne Palabıyık kendisini ölümle tehdit eden kızı hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak eve giden Tuğçe S., annesini satırla öldürdü. Kafasını keserek tencereye koyup dolabın üzerine sakladı. Komşunun ihbarıyla evde yapılan aramada korkunç cinayet ortaya çıktı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen katil zanlısı Tuğçe S. gözaltına alındı. Olayı anlatan Sevilay Palabıyık'ın bir komşusu, "Çok iyi, güzel yürekli bir insandı. Bedeni de banyoda leğendeymiş" dedi.