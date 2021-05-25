Çorum'da akrabalar arasında çıkan pompalı tüfekli kavgada kan aktı

Sungurlu ilçesinde bağlı Kaledere köyünde kan donduran bir olay meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, amca çocukları oldukları öğrenilen M.K. (19) ve 15 yaşındaki E.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.K., pompalı tüfekle M.K.'ya ateş ederek yaraladı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Olayı gören köylülerin ihbarı ile olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan M.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.