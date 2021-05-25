Çorum'da akrabalar arasında çıkan pompalı tüfekli kavgada kan aktı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayı gören köylülerin ihbarı ile olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan M.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.