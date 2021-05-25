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Giriş Tarihi: 25.5.2021 23:47

'da akrabalar arasında çıkan pompalı tüfekli kavgada kan aktı

Çorum'da akrabalar arasında çıkan pompalı tüfekli kavgada kan aktı

'un ilçesinde iki akraba arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Sungurlu ilçesinde bağlı Kaledere köyünde kan donduran bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, amca çocukları oldukları öğrenilen M.K. (19) ve 15 yaşındaki E.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.K., pompalı tüfekle M.K.'ya ateş ederek yaraladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayı gören köylülerin ihbarı ile olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan M.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Gencin vefat ettiği haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Çorum'da akrabalar arasında çıkan pompalı tüfekli kavgada kan aktı
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