DASKUT can dostların da hayatını kurtarıyor

Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Derneği (DASKUT) Genel Başkan Tuncay Meriçli, yaşanabilecek afetlerde devletimize gönüllü olarak yardımcı olmak ve hayat kurtarma amacıyla kurdukları derneklerinin bir amacının da can dostlarımıza dost elini uzatmak olduğunu söyledi.

Meriçli; "Derneğimiz yaşanabilecek doğal afetlerde dost eli olmak ve bir hayat kurtarmak amacıyla yola çıktı. Ama bunun yanı sıra afet olmadığı zamanlarda bu dost elimizi uyguladığımızı sosyal projelerle uzatıyoruz. Sosyal projelerimizi sadece aziz milletimize ve insanlığa değil, Allah'ın sessiz kulları olan can dostlarımıza da uzatıyoruz" dedi.

YAVRU KÖPEK KURTARILDI

Meriçli; "Biz aynı zamanda can dostlarımıza da dost elimizi dernek olarak uzatıyoruz. Dernek bünyemizde bulunan hayvan ekibimiz doğada ve sokaklarda bulunan hayvanları beslerken, tedaviye ihtiyaçları olanları da veterinere götürüp tedavilerini yaptırıyoruz. Bunun yanı sıra zaman zaman can dostlarımız araçlarda, çatılarda, ağaçlarda veya kuyularda mahsur kalıyorlar. Mahsur kalan bu hayvanları kurtarma da tecrübeli gönüllü ekiplerimiz kurtarıp tedavilerini yapıyor ve onları hayvan severlere teslim ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir bankaya ait ATM kabininin altında sıkışarak yaralanan yavru bir köpek bulunduğu ihbarı üzerine, olay yerine giden ekibimiz ATM altında sıkışan ve çıkmak isterken de yaralanan yavru köpeği titiz bir çalışma sonucu olay yerinden kurtardı. Karnını doyurduktan ve tedavisini yaptırdıktan sonra, hayvan sever bir derneğe sahiplendirdik. Bir can dostumuzu kurtarıp yaşama bağladığımız için mutluyuz. DASKUT olarak afetler de kurtarılacak bir hayat, ihtiyaç duyulduğunda uzanacak bir dost eli arandığında gönüllü olarak bizler hazırız" dedi.