Diyarbakır’da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Kaza bugün saat 21:00 sıralarında Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerindeki Yeni Hal Köprülü Kavşak'ta meydana geldi. Köprülü Kavşağın alt geçidinde seyir halindeki aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı yola savrularak ticari taksiye çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ortalık savaş alanına dönerken, kazaya bir başka araçta karıştı. Kazada ters yöne giren araç şoförü ile ticari taksi sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada, 1'i ağır 5 kişi yaralanırken, olay yerine 112 Sağlık Ekipleri ile polisler sevk edildi. Kaza nedeniyle alt geçitin bir yönü trafiğe kapatıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.