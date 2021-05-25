Diyarbakır'da makas atan otomobil kazaya neden oldu: 2 ölü, 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Şanlıurfa yolu Yeni Hal Köprülü Kavşak'ta trafikte makas atması sonucu önce refüjdeki aydınlatma direğine, ardından karşı şeride geçerek taksi ve bir otomobile çarptı.

AYDINLATMA DİREĞİ 2 ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Aydınlatma direği de otomobilin ve kamyonetin üzerine devrildi. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan 2'si ağır 7 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'si hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Trafik akışı yan yollardan sağlandı.