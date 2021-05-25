Özellikle bu yaz dünya evine girmek için hazırlıklarını sürdüren çiftlerin gözü kulağı normalleşme takvimi ile belli olacak "Düğünler ne zaman başlayacak, Haziran'dan sonra düğün salonları açılacak mı, serbest olacak mı?" sorusunun yanıtında. Konuyla alakalı gelişmeler yakından takip edilirken yayımlanan son genelgede bilindiği üzere 1 Haziran tarihi işaret edilmiş vaka tablosu üzerindeki değerlendirmelerle beraber ise kısıtlamaların kaldırılacağı ifade edilmişti. Buna göre; Düğün yasağı ne zaman kalkacak, düğün salonları açılacak mı, düğünler ne zaman başlayacak? İşte konuyla ilgili gelişmeler…
DÜĞÜNLER NE ZAMAN YAPILACAK? DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede "Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesi," kararının verildiği duyuruldu.
Bu kapsamda düğün ve nikah gibi davetlerin yasağının 1 Haziran'a kadar uzatıldığı ifade edildi.
DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" açıklamasının ardından Bakan Koca, "Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz" mesajını paylaştı.
Normalleşme takviminde düğün, nişan, taziye, asker uğurlama gibi organizasyonlarla ilgili açıklama yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası düğünlerin açılış tarihi ile ilgili detaylar netlik kazanacak.
Ancak konuyla ilgili şu an İçişleri Bakanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama yok. Nişan ve düğün salonlarının açılmasına yönelik yeni bilgiler geldiği takdirde haberimizden bulabilirsiniz.