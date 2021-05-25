Ehliyetsiz drfit attı 12 bin lira ceza yedi

İstanbul Üsküdar'da trafiği tehlikeye düşürecek hareketler yapıp o anları sosyal medya üzerinden paylaşan sürücü A.D.A. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince, yakalandı. Sürücüye toplamda 12 bin lira ceza kesildi. Ehliyeti olmadan trafiğe çıktığı tespit edilen şüpheli adli işlem yapılmak üzere karakola gönderildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince sosyal medya üzerinden yapılan çalışmalarda; Üsküdar Nato Yolu Caddesi Çamlıktepe mevkiinde Drift atarak trafiği tehlikeye düşüren araç tespit edildi. Görüntüleri osyal medya üzerinden paylaştığı belirlenen araç sürücüsü A. D. A. isimli şahıs yakalandı.



EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMIŞ



Yapılan kontrol neticesinde araç sürücüsü A. D. A. 'a 2918 sayılı KTK nın 67/1-D (Drift) maddesinden 6 bin 700 lira, 36/3A (Sürücü belgesiz araç kullanmak) maddesinden kendisine ve araç sahibine ayrı ayrı 2 bin 698 lira olmak üzere, toplamda 12 bin 96 lira Trafik İdari Para Cezası uygulandı.



Ayrıca sürücü A. D. A. , TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.