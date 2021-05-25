Konya'da eşini doğrayan kocaya: 18 yıl!

'BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİM' DEDİ

Bekir Erkol, 'canavarca hisle eşi kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada öldürülen Tuba Erkol'un ailesi, kadın platformlarından temsilciler ve taraf avukatları katıldı. Tuba Erkol'un ailesi kızlarının canavarca katledildiğini, Bekir Erkol'un en ağır cezayı almasını talep etti.

Bekir Erkol ise son savunmasında, 'Bu yaşanan olay nedeniyle çok pişmanım. Böyle olmasını istemezdim. Aldatma ve ihanet yüzünden bu olay yaşandı. 16 yıllık evliyim. Karım ve çocuklarım rahat bir hayat yaşasın diye gece gündüz çalıştım. Tuba ban sürekli hakaret ediyordu. Baka çöp gibi kokuyorsun diyordu. Sen çöp topluyorsun diyerek 1-2 yıldır ben uzak duruyordu. Çok üzgün ve pişmanım" diyerek savunma yaptı.

HAKSIZ TAHRİK VE İYİ HAL UYGULANDI

Mahkeme heyeti, olayın tasarlayarak ve canavarca hisle gerçekleştirilmediğine hükmederek Bekir Erkol'u 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırdı. Mahkeme, olayın haksız tahrik altında gerçekleştirildiğini belirterek Erkol'un cezasını önce 22 yıla, iyi hal hükümlerini de uygulayarak cezasını 18 yıl 4 aya indirdi.