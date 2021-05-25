Konya'da eşini doğrayan kocaya: 18 yıl!

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Başak Caddesi'ndeki bir sitede 22 Ağustos 2019 tarihinde eşi Tuba Erkol'u 46 yerinden bıçaklayarak öldüren Bekir Erkol'a 18 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
İddiaya göre; belediyenin çöp toplama araçlarında şoförlük yapan Bekir Erkol ile eşi Tuba Erkol arasında, şiddetli geçimsizlik yaşanmaya başladı. Tuba Erkol, 18 Ağustos'ta kendisine şiddet uygulayan eşi hakkında şikayetçi olup, 2 ay süre önleyici tedbir ve koruma kararı aldırdı. Bekir Erkol, çıkarılan bu karara rağmen olay günü mesai bitiminde eşinin çocuklarıyla kaldığı daireye gitti. Çift arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bekir Erkol, yanında getirdiği bıçakla çocuklarının yanında eşine saldırdı. Aldığı bıçak darbeleri ile yaralanan Tuba Erkol, can havliyle kapıyı açıp, dışarı kaçmak istedi. Vahşete tanık olan çiftin yaşları o dönem yaşları 9 ile 13 arasında değişen 3 çocuğu da babalarını engellemeye çalıştı. Çocukların tüm çabalarına rağmen eşinin peşinden giden Bekir Erkol, Tuba Erkol'u koridorda defalarca bıçakladı. Bekir Erkol, ardından 2 erkek çocuğunu yanına alıp olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Tuba Erkol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayetten sonra 2 oğluyla annesinin evine giden Bekir Erkol, polisi arayarak teslim oldu. Erkol, ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİM' DEDİ
Bekir Erkol, 'canavarca hisle eşi kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada öldürülen Tuba Erkol'un ailesi, kadın platformlarından temsilciler ve taraf avukatları katıldı. Tuba Erkol'un ailesi kızlarının canavarca katledildiğini, Bekir Erkol'un en ağır cezayı almasını talep etti.
Bekir Erkol ise son savunmasında, 'Bu yaşanan olay nedeniyle çok pişmanım. Böyle olmasını istemezdim. Aldatma ve ihanet yüzünden bu olay yaşandı. 16 yıllık evliyim. Karım ve çocuklarım rahat bir hayat yaşasın diye gece gündüz çalıştım. Tuba ban sürekli hakaret ediyordu. Baka çöp gibi kokuyorsun diyordu. Sen çöp topluyorsun diyerek 1-2 yıldır ben uzak duruyordu. Çok üzgün ve pişmanım" diyerek savunma yaptı.
HAKSIZ TAHRİK VE İYİ HAL UYGULANDI
Mahkeme heyeti, olayın tasarlayarak ve canavarca hisle gerçekleştirilmediğine hükmederek Bekir Erkol'u 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırdı. Mahkeme, olayın haksız tahrik altında gerçekleştirildiğini belirterek Erkol'un cezasını önce 22 yıla, iyi hal hükümlerini de uygulayarak cezasını 18 yıl 4 aya indirdi.