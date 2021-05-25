Evde bakım maaşı yatan iller: 25 Mayıs evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması son günlerde milyonların gündemine geliyor. Her ay belli tarihler aralığında ödenen ödenek SMS ve e devlet üzerinden yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan ödenekler; evinde bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı bireylere bakan vatandaşlara destek olunması adına veriliyor. Haftanın ikinci gününde ise bakım paralarının yattığı illeri öğrenmek isteyen vatandaşlar sorgulamalarına hız kazandırdı. Peki Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 25 Mayıs 2021 evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? İşte yanıtı
Evinde bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı bireylere bakan vatandaşlar evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması yapıyor. 25 Mayıs 2021 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve detaylar şöyle;
Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
Evde bakım maaşı yatan iller sürekli güncelleniyor. Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır. Aşağıda güncel listeye ulaşabilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ