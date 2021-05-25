Evde bakım maaşı yatan iller: 25 Mayıs evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması son günlerde milyonların gündemine geliyor. Her ay belli tarihler aralığında ödenen ödenek SMS ve e devlet üzerinden yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan ödenekler; evinde bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı bireylere bakan vatandaşlara destek olunması adına veriliyor. Haftanın ikinci gününde ise bakım paralarının yattığı illeri öğrenmek isteyen vatandaşlar sorgulamalarına hız kazandırdı. Peki Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 25 Mayıs 2021 evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? İşte yanıtı

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evinde bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı bireylere bakan vatandaşlar evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması yapıyor. 25 Mayıs 2021 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve detaylar şöyle;