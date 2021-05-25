Eyüpsultan Silahtarağa'ya spor salonu ve etüt merkezi yapılıyor

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutacak, ruh ve bedenlerini güçlendirecek, sporun her alanında gelişmelerini sağlayacak spor merkezleri ile "Sporun merkezi Eyüpsultan olacak" vaadini yerine getiren Başkan Deniz Köken, Silahtarağa Mahallesinde yapımına başlanan Silahtarağa Spor Salonu ve Etüt Merkezi projesiyle Eyüpsultan'ı önemli bir spor merkezine daha kavuşturacak.

AYNI ANDA 75 ÖĞRENCİ FAYDALANABİLECEK



İnşaat çalışmaları devam eden Silahtarağa Mahallesi'nde bulunan Oğuz Canpolat Anadolu Lisesi yanına yapılan Spor Salonu ve Etüt Merkezi, 2 bin 400 metrekarelik alana inşa edilecek. Spor salonundan aynı anda 75 öğrenci faydalanabilecek.





SPOR SALONUNUN YANINDA ETÜD MERKEZİ DE OLACAK



Bunun yanı sıra spor salonunun yanına 110 öğrencinin yararlanabileceği etüd merkezi yapılacak. Etüd merkezinde kütüphane ve kafe de yer alacak.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından hazırlanan projeyle okulun ve bölgenin ihtiyacını karşılamak için yaptırılan spor salonunda basketbol, aletli jimnastik yanı sıra zumba, yoga ve pilates eğitimleri de verilecek. Spor salonundan bölgedeki vatandaşlar da yararlanabilecek.