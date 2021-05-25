Galata Köprüsü’nden atılmıştı! O anların görüntüsü çıktı!

Olay, Eminönü'nde Kadıköy iskelesi ile Galata Köprüsü kesişiminde 22 Nisan günü saat 19.25 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sahilde bir kişinin denize itildiği ve çevredeki kişilerin kurtarmaya çalıştığı ihbarını alan polis ekipleri, deniz polisi, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri ile birlikte olay yerine sevk edildi.