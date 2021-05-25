Gazi Uzman Çavuş Gençtürk: Yaralarım iyileşir iyileşmez arkadaşlarımın yanındayım

Barış Harekat bölgesinde konvoy halinde intikal ederken hain terör örgütünün uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu yaralanan Kırıkkaleli Uzman Çavuş Bekir Gençtürk'ü Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı babaocağında ziyaretinde bulundu.

11 Mayıs'ta düzenlenen saldırı sonrası yaralanan Uzman Çavuş Bekir Gençtürk'ün ilk tedavisi Hatay Devlet Hastanesinde yapılmış ve 10 günlük tedavinin ardından taburcu edilmiş ve istirahat için Kırıkkale'de ki baba ocağını dönmüştü. Gazi Gençtürk, silah arkadaşlarının yanına dönmek için gün saydığını söyleyerek "Çok şükür genel sağlık durumum iyi kısa sürede görevimin başına dönmek istiyorum" dedi.

Ziyarette Gençtürk'ün sağlık durumu hakkında bilgi alan Sezer, Şehit ve Gazilerimize olan minnet ve şükran duygularını ifade ederek "Vatanseverliğin yaşayan abideleri olarak sizlere olan şükran duygularımızı sunmak, bizim en önemli vazifemizdir. Kutsal vatan toprakları uğruna şehadet mertebesine erişen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlık ve şifa diliyorum. "dedi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ziyarette "hamdolsun Gazimiz Bekir'i iyi gördük. Sağlık durumu hakkında daha önce bilgi almıştık, bu gün de yüz yüze görmek istedik. Valimiz ile birlikte ailesine ziyarette bulunarak kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Gazimizi bize bağışlayan rabbimize şükürler olsun. Gazimizin yaralandığı bölgelerde büyük mücadele veren askerlerimizin ve polislerimizin hepsi görevlerini aşkla ve şevkle yapıyorlar. Gazimizin yaralarımın iyileşir iyileşsin silah arkadaşlarımın yanına dönmek istiyorum sözü bizleri duygulandırdı. Bekir kardeşimiz gibi bizlerde orada niye olunması gerektiğini, asıl gayenin yine anavatanın güvenliği olduğunu biliyoruz. Hem sınırlarımızın güvenliğini sağlamak hem de insanlarımızın güven içerisinde yaşaması için can siparhane çalışan tüm Mehmetçiklerimize polisimize başarılar diliyorum" dedi.

Gazi Bekir Gençtürk ve ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Yunus Sezerve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, gazimizle gurur duyduklarını ifade edip tedavi sürecine dair bilgiler de aldı.

Ziyarete, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Müht. Alb. Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb.Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Yakup Yeşilırmak'ta katıldı.