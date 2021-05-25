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Giriş Tarihi: 26.5.2021 01:27

Gözler sınav sonuçlarında! 27. Dönem ne zaman açıklanacak?

Gözler POMEM sınav sonuçlarında! 27. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz hafta tarafından yapılan son dakika açıklaması ile 27. Dönem polis alımı kapsamında Fiziki yeterlilik sınav giriş belgesi yayımlanmış ve adayların sınava katılım sağlayacakları tarih ve sınav yerleri belli olmuştu. Bu noktada parkurda ter döken polis adayları “27. Dönem açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Henüz konuyla ilgili bir tarih açıklaması bulunmasa da adaylar gelişmeler için gözünü Akademi’nin resmi sitesine çevirdi. Buna göre; 27 Dönem POMEM aday değerlendirme ve seçme sınavı Fiziki Yeterlilik sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar…

27. Dönem POMEM sonuçları için gözler Polis Akademisi'nde. Geçtiğimiz hafta binlerce adayın merakla beklediği fiziki yeterlilik sınavına ilişkin sınav giriş belgeleri erişime açılmış bu kapsamda belirlenen tarih ve yerlerde adayların sınavlara katılım sağlayacağı duyurulmuştu. Hal böyleyken adaylar şimdi ise "27. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna ait yanıtı araştırmaya başladı. 27. Dönem POMEM sonuçları için henüz bir açıklama gelmedi. İşte konuya dair tüm gelişmeler…

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27. DÖNEM POMEM SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Polis Akademisi Başkanlığı, 27. Dönem sınav yerlerini bildirdi. Fiziki yeterlilik sınavına katılacak adaylar için sınav yerleri ve tarihleri açıklandı. Polis Akademisi, ''27. Dönem POMEM Giriş Sınavı Fiziki Yeterlilik Aşamasına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri'' açıklamasında bulundu.

POMEM SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV ESASLARI

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM'e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır. Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" veya "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" şeklinde karar verir. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar. Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

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Gözler POMEM sınav sonuçlarında! 27. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
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